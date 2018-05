Der 1972 in Hardheim geborene Karsten Kilian besuchte die örtliche Grundschule und legte sein Abitur am Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim ab. Nach seinem BWL-Studium an der Universität Mannheim, der University of Florida und der Université Sorbonne arbeitete Kilian mehrere Jahre als Consultant bei Simon-Kucher & Partners und als Marketingleiter bei einem Internet Start-Up.

Seit mehr als Jahren lehrt der an der Universität St. Gallen promovierte Diplom-Kaufmann an Hochschulen im In- und Ausland und berät mittelständische Unternehmen in Markenfragen. Seit 2012 lehrt Kilian als Professor an der Hochschule Würzburg und an der Universität Nürnberg.