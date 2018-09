Der Hilfsfonds "Altersarmut und Frauen" wurde 2007 vom Zonta Club Heidelberg Kurpfalz in Kooperation mit dem Caritasverband ins Leben gerufen. Er hilft Frauen über 60 Jahren, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind und bei denen es keine Möglichkeit der Unterstützung durch staatliche Leistungen gibt.

Oft geht es dabei um kleine, aber wichtige Hilfen: eine Gleitsichtbrille, ein neuer Herd oder eine Perücke, die nach einer Krebsbehandlung mit Chemotherapie gebraucht, aber von der Krankenkasse nur zu einem kleinen Teil bezahlt wird.

Der Abend mit Gero von Boehm und Klaus Kleber war laut Zonta-Präsidentin Susanne von Schellenberg die größte Benefizveranstaltung, die der Club je organisiert hat. Sie rechnet mit einem Reinerlös von über 20.000 Euro, der zusammen mit weiteren Spenden in Höhe von 10.000 Euro an den Fonds fließt. ste