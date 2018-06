Wiesloch/Walldorf/St. Leon-Rot. (rnz) Das Musikfestival "Swingin’ WiWa" bietet noch bis 30. April zahlreiche Konzerte. In dieser Woche stehen folgende Veranstaltungen an: Mittwoch, 8. April, 20 Uhr, Big Willy, First Pub, Walldorf. Donnerstag, 9. April, 19.30 Uhr, mocábo, Autohaus Pietsch, Walldorf. Freitag, 10. April, 21 Uhr, Everything, Rosso, Rot; 21 Uhr, The Lightnings, Markstube, Walldorf (Vorverkauf). Samstag, 11. April, 21 Uhr, Acoustic Boutique, Markstube, Walldorf (Vorverkauf). Sonntag, 12. April, 19 Uhr, Acoustik Soul & Band, Palatin-Restaurant Premiere, Wiesloch. Vorverkaufsstellen: Dielheim: Mühlengasthof Zum Weißen Rössel; Walldorf: Buchhandlung Dörner, Marktstube Steinmann, Rockin’ Rollin’ Products, Café Art; Wiesloch: Buchhandlung Dörner und Palatin.