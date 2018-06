Eigentlich sollten unsere Gesprächspartnerinnen nicht nur im Text im Mittelpunkt der ZeitJung-Seite stehen. Als sie zu uns in die Redaktion kamen, entstanden schöne Fotos von fünf der sechs jungen Frauen - eine wollte von vornherein nicht aufs Bild. Das anschließende Gespräch war entspannt, viele Themen wurden angeschnitten und diskutiert. Aber als die Frauen schließlich den Text lasen, bekamen sie Angst vor ihrem eigenen Mut. Davor, in eine falsche Ecke gestellt zu werden, noch mehr Fragen gestellt zu bekommen als ohnehin schon oder Probleme in der Arbeit zu kriegen. Deswegen gibt es keine Fotos unserer Gesprächspartnerinnen auf dieser Seite, und deswegen sind sie nicht mit vollem Namen genannt. Dass das Thema "Kopftuch" sensibel ist, war klar. Aber dass junge Muslimas Angst haben, offen darüber zu sprechen, weil sie die Reaktionen fürchten, das ist traurig. Da erscheint Gizems Schlusswort noch einmal in einem klareren Licht: Unter dem Generalverdacht des Extremismus leiden alle.