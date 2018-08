> Nanine Linning wurde in Amsterdam geboren. Ihre Choreografien verbinden den Tanz mit Design, Video, Musik und Bildender Kunst. Sie thematisiert grundsätzliche menschliche Instinkte, Begierden und Emotionen. Linning schloss ihr Studium 1998 an der Rotterdamer Tanzakademie ab. Während ihrer Ausbildung assistierte sie William Forsythe und Dana Caspersen bei deren Tanzfilm "From A Classical Position". Im Jahr 2000 wurde sie für den holländischen Kulturpreis nominiert. Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen gehören u. a. der Perspektiv-Preis 2002 und der Philip-Morris-Kunstpreis für ihr Gesamtwerk 2003. Für "Voice Over" wurde sie 2012 für den größten deutschen Theaterpreis, "Der Faust", nominiert, im darauf folgenden Jahr für "Zero". Die Neueinstudierung von "Requiem" in Bern erhielt 2015 den Schweizer Tanzpreis. Von 2001 bis 2006 war Nanine Linning Hauschoreografin des Rotterdamer Scapino Balletts, bevor sie sich ab März 2006 auf ihre eigene Amsterdamer Company Naninelinning.nl konzentrierte. Seit August 2009 war sie neben der Leitung ihrer Company auch künstlerische Leiterin und Chefchoreografin am Theater Osnabrück. Zur Spielzeit 2012/13 übernahm sie die Verantwortung für die Tanzsparte in Heidelberg. (voe)