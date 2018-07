Stimmen zum Spiel

Julian Nagelsmann, TSG-Trainer: "Wir haben ein mutiges Auswärtsspiel gemacht. Man hat gesehen, dass wir gewinnen wollten. Allerdings hatten wir vorne keine Präsenz." (...) "Ich würde mir wünschen, dass der vierte Offizielle den Schiedsrichter unterstützt und nicht nur die Trainer einfängt."

Tomas Tuchel, BVB-Trainer: "Gestern haben wir noch mit Schal und Wollmütze auf dem Trainingsplatz gestanden. Heute war es plötzlich sehr heiß. Das ist nicht einfach. Wir haben eine herausragende Verteidigungsleistung gebracht. Der Geist, den wir gezeigt haben, ist bemerkenswert." (...) "Für das Interview von Herrn Watzke habe ich vor dem Spiel keine Energie aufgebracht. Das bleibt auch jetzt so."

Alexander Rosen, TSG-Manager: "Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft - und das zum 32. Mal in dieser Saison. Wir sind sehr stabil und selbstbewusst aufgetreten."

Sebastian Rudy, TSG-Kapitän: "Zwei Fehlentscheidungen am Anfang, das ist natürlich schwer, wenn man durch so was 0:1 in Rückstand gerät. Wir haben eine gute Partie gemacht."

Marcel Schmelzer, BVB-Kapitän: "Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass wir zu Hause ungeschlagen bleiben. Das haben wir heute geschafft."

Horst F. Tuneke, BVB-Reporter-Legende: "Eine fürchterliche Schiedsrichter-Leistung, ein fürchterliches Spiel. Von den Hoffenheimern bin ich heute sehr enttäuscht." awi/jog