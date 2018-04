> Das "Grüne Band des Wissens" ist ein Projekt, mit dem die Stadt und die Internationale Bauausstellung (IBA) die Freiflächen sowie verschiedene "Orte des Wissens" in den ehemaligen Campbell Barracks mit einem neuartigen Park verbinden wollen. Teil des Areals sind nicht nur die ehemalige Chapel als neues Stadtteilzentrum, sondern auch das "Mark Twain Center für transatlantische Beziehungen" in der ehemaligen Kommandantur, das als Forschungszentrum und Erinnerungsort geplant wird. Das Einzigartige an dem Projekt erklärt IBA-Chef Michael Braum so: "Wir entwickeln die Stadt über ihre Freiräume - und nicht umgekehrt." Die Gebäude, so der Plan, sollen nicht am Park stehen - sondern im Park.

Die 30 internationalen Planungsbüros, die sich an dem Wettbewerb beteiligen, müssen ihre Entwürfe bis zum 19. Juni 2017 abgeben. Die sechs besten kommen in die zweite Runde - und nehmen dann an einer Mehrfachbeauftragung teil. Im Dezember 2017 entscheidet die Jury über den endgültigen Gewinner, ab März 2018 geht es in die Auftragsvergabe. Der Bund fördert das Projekt mit knapp sechs Millionen Euro aus einem Wettbewerb, die Stadt muss noch etwa 2,95 Millionen Euro drauflegen. rie