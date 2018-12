> Dr. Winfried Munz stammt aus Geislingen an der Steige und studierte ab 1989 Humanmedizin an den Universitäten Erlangen-Nürnberg und Heidelberg. Anschließend arbeitete er an den Universitätsfrauenkliniken Erlangen und Mainz. 2002 qualifizierte er sich zum Facharzt. Es folgten Tätigkeiten als Oberarzt an der Universitätsklinik Homburg/Saar, als Chefarzt an der Frauenklinik am Klinikum Kulmbach und als Geschäftsführender Chefarzt der Frauenklinik am Ortenauklinikum Offenburg. Bevor er als Chefarzt an das Krankenhaus Hetzelstift in Neustadt/Weinstraße wechselte, war er Interimsklinikdirektor am Klinikum Lüdenscheid.

> Der 50-Jährige besitzt die Schwerpunkte "Spezielle Geburtshilfe und Perinatologie" und "Gynäkologische Onkologie". Zusätzlich ist er Palliativmediziner und als Senior-Mammaoperateur qualifiziert. Expertise bringt Munz auch in weiteren Feldern der Frauenheilkunde mit. So möchte er die Brustchirurgie weiterentwickeln und weiterhin eine große Bandbreite an gynäkologischen Operationen anbieten. Er ist verheiratet und Vater von sechs Kindern.

> "Eine nahtlose Nachfolge" sei gesichert, zeigte sich Landrat Dr. Brötel überzeugt. Dr. Munz werde die ausgezeichnete medizinische Arbeit von Dr. Hahnfeldt fortsetzen, neue Ideen - etwa zum baby- und familienfreundlichen Krankenhaus - einbringen, und er passe auch menschlich gut zu den Kliniken.

> Geschäftsführer Norbert Mischer zeigte sich überzeugt davon, das Dr. Munz in die großen Fußstapfen treten werde, die Dr. Hahnfeldt hinterlassen wird, dass er aber gleichzeitig auch eigene Pfade einschlagen werde.

> Wie sein Vorgänger wird auch Dr. Munz an beiden Standorten zu gleichen Teilen präsent sein. Die engagierten Mitarbeiter haben ihm seinen Einstieg leicht gemacht, resümierte er seine ersten Wochen. Sein Ziel sei es, "die exzellente Arbeit von Dr. Hahnfeldt" fortzusetzen und die Geburtshilfe in Buchen und Mosbach zu erhalten.

> Kennengelernt hat Dr. Winfried Munz auch schon ein wenig den Neckar-Odenwald-Kreis: "Ich mag das Ländliche, die Natur, gerade jetzt im Frühling. Und die Region ist mir aus meiner Heidelberger Zeit bekannt. Ich bin mir sicher, dass ich mich hier wohlfühlen werde und etwas später sicherlich dann auch meine Familie." rüb