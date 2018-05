> Der Ersatzverkehr beginnt morgens von Altneudorf nach Wilhelmsfeld um 4.47 Uhr, es folgen Fahrten um 5.30, 5.47, 6.30, 8.10 und 9.07 Uhr. Erst um 15.10 Uhr geht es weiter, dann im Stundentakt bis 18.10 Uhr. Ab der Haltestelle Autohalle im Luftkurort fährt die Linie 34 nach regulärem Fahrplan bis nach Heidelberg-Pfaffengrund und nimmt die Fahrgäste des Ersatzverkehrs an der Haltestelle Schriesheimer Hof auf. In die andere Richtung verkehrt der 34er-Bus dann ab Autohalle Wilhelmsfeld um 6.10 und 7.10 Uhr sowie um 12.32 und 13.32 Uhr bis zur Steinachbrücke in Altneudorf. Danach stündlich von 14.50 bis 17.50 Uhr. Ein später Bus fährt um 20.52 Uhr nach Heiligkreuzsteinach. Am Freitagabend und Samstagabend bringt ein Moonliner-Bus die Fahrgäste um 0.09 Uhr von Heidelberg Hauptbahnhof zurück ins Steinachtal. Für Menschen im Baustellenbereich wird zudem ein kleiner Pendelbus zwischen der Autohalle und dem Unterdorf eingesetzt. Und zwar morgens um 6.01 und 7.01 Uhr und nachmittags stündlich zwischen 14.31 und 17.31 Uhr. Umgekehrt fährt der Bus um 6.04 und 7.04 Uhr sowie stündlich zwischen 14.35 bis 17.35 Uhr. mare