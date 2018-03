Barbara Windscheid

Die heute 60-Jährige wurde 1956 in Trier geboren. Sie studierte in Freiburg Mathematik mit Physik als Nebenfach. Von 1980 bis 1995 war Barbara Wind-scheid wissenschaftliche Mitarbeiterin am Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach, wechselte dann bis 2010 an die Uni Karlsruhe, wo sie unter anderem Beauftragte für den Haushalt und Kanzlervertreterin war. Von 2010 bis 2016 arbeitete Windscheid an der Albert-Ludwigs-Uni Freiburg als Abwesenheitsvertretung für den Kanzler und im Controlling. Seit Januar 2017 ist Windscheid Kanzlerin der Uni Mannheim. jami