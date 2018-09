tmn. Bis zu einem Alter von fünf Jahren können sich Kinder nach einem Mittagsschlaf oft besser konzentrieren. Mit dem Vorschulalter ändert sich das. Normalerweise brauchen die Kinder in dem Alter keinen Mittagsschlaf mehr, wenn sie nachts lange genug schlafen. Darauf weist der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hin. Sind sie dennoch am Mittag müde, können sich die Kinder am Mittag für rund 45 Minuten hinlegen. Schlafen sie aber zu lange oder nach 15 Uhr, haben sie oft am Abend Probleme beim Einschlafen. Für Konzentrationsfähigkeit und geistige Entwicklung sind schon ab einem Alter von drei Jahren vor allem Länge und Qualität des Schlafs in der Nacht entscheidend.

Auch so mancher Erwachsene hält gerne ein Mittagsschläfchen. Es bringt aber nur neue Energie, wenn man in der Nacht zu wenig, also etwa vier bis sechs Stunden geschlafen hat, oder man Schicht arbeitet und deshalb unregelmäßig und kurz schläft. Außerdem sollte es höchstens 40 Minuten dauern. Sonst kommt man in die Tiefschlafphase - und dann braucht man 30 bis 60 Minuten, bis man geistig wieder voll da ist.