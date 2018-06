Wiesloch. Zum sportlichen Rahmenprogramm des Winzerfests gehört nicht nur der Handball. Bereits am ersten Festwochenende steht das 39. Internationale Bacchus-Turnier im Badminton (27. und 28. August) auf dem Programm. Wie beim Handballturnier ist auch hier die TSG Wiesloch federführend verantwortlich. Die Partien werden in drei Leistungsklassen in den Disziplinen Einzel, Doppel und Mixed ausgetragen. Beginn ist an beiden Tagen jeweils um 9 Uhr (Helmut-Will-Halle und Stadionsporthalle). Aber auch Hobbyspieler haben Gelegenheit, mal reinzuschnuppern. Am Sonntag, 28. August, besteht dafür ab 10 Uhr Gelegenheit.

Ebenfalls seit mehr als zwei Jahrzehnten findet das Winzerfest-Turnier der Boule-Freunde auf dem Vereinsgelände am Schwimmbad statt (Sonntag, 28. August, ab 10 Uhr). Es ist bereits die 23. Auflage. Gespielt wird in "Doublettes formées" - eine Mannschaft besteht aus zwei Spielern, die sich an diesem Tag bis 9.30 Uhr einschreiben müssen. Die Teilnahme ist offen für jedermann, Grundkenntnisse in Sachen Technik, Taktik und Regeln sind jedoch empfehlenswert.

Ebenfalls am 28. August stehen die Weltmeisterschaften im Mensch-ärgere-dich-nicht auf dem Veranstaltungskalender, diesmal in der Mensa des Ottheinrich-Gymnasiums. Der Startschuss fällt um 13 Uhr, das Mindestalter beträgt zehn Jahre, Einzel- und auch Mannschaftswettbewerbe stehen auf dem Programm.