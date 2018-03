> Das neue Multiplex-Kino in der Bahnstadt wurde auf den Weg gebracht, nachdem klar war, dass das letzte Mainstream-Kino in der Altstadt, das Harmonie/Lux, Ende Januar 2014 schließen musste. 2013 setzte sich die regional verwurzelte Unternehmerfamilie Englert in einem Auswahlverfahren der Stadt und der Entwicklungsgesellschaft Bahnstadt (EGH) gegen elf andere, teilweise international agierende Mitbewerber durch. Jochen, Johannes und Christa Englert betreiben Kinos in Walldorf, Bensheim, Schwetzingen und im hessischen Nidderau. Spatenstich für den Neubau war am 27. Juli 2015. Er bietet in 15 Sälen Platz für insgesamt 1800 Besucher. Die Säle auf drei Ebenen fassen zwischen 40 und 350 Personen.