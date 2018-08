Der wetterbedingt schlechte Besuch des Lichterfests 2016 hat für die künftigen Feste Auswirkungen. "Wir müssen die Kosten für die Großveranstaltung überdenken und reduzieren - das ist unser erklärtes Ziel", sagt Dieter Wohlschlegel in seinem ersten Resümee. Hierbei geht es um Größenordnungen von 15 000 bis 20 000 Euro", sagt der BTB-Chef weiter. "Das müssen wir aber in den nächsten Wochen in aller Ruhe analysieren und neue Konzepte erarbeiten". (end)