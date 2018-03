Da waren’s nur noch vier: Von den neun Mannschaften aus dem Fußballkreis Sinsheim, die die erste Runde des badischen Pokals in Angriff nahmen, ist ein Quartett übrig geblieben. Mindestens ein Team wird auch die zweite Runde überstehen - entweder der VfB Bad Rappenau oder der VfB Eppingen, die am Sonntag direkt aufeinandertreffen. In der vergangenen Saison kam der TSV Michelfeld am weitesten. Der Landesligist drang bis ins Achtelfinale vor. red