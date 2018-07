Noch bis zum Montag können sich die Bürger zu den sieben denkbaren Heidelberger Windstandorten äußern, dann läuft die Frist der Bürgerbeteiligung (aber auch Anhörung der Verbände) ab. Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:

> Schriftliche Stellungnahme: Bis Montag, 16. November, kann jeder beim Nachbarschaftsverband seine Stellungnahme einreichen - am besten individuell formuliert und nicht als Musterbrief. Entweder per E-Mail an nachbarschaftsverband@mannheim.de oder postalisch: Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim, Collinistraße 1, 68161 Mannheim. Mehr im Internet unter: www.nachbarschaftsverband.de. Man kann auch alternativ einen Brief an OB Eckart Würzner schreiben (Marktplatz 10, 69117 Heidelberg).

> Online-Dialog: Im Internet unter www.heidelberg-windenergie.de kann man noch bis zum Sonntag, 22. November, seine Meinung oder Anregung zu den Standorten äußern (die Frist wurde jüngst um eine Woche verlängert). Bereits mehr als 1000 Bürger haben hier schon diskutiert.

> Beteiligung der Gremien: Mitte Februar 2016 soll es auf der Basis der Bürgerbeteiligung eine zentrale Informationsveranstaltung für alle Heidelberger Bezirksbeiräte geben. Das Ergebnis geht als Stimmungsbild in den Gremienlauf des Heidelberger Gemeinderats ein, der im März kommenden Jahres beginnt.

> Bürgerforum: Die Stadt lädt im Dezember zu einer Bürgerveranstaltung ein, bei der eine Auswertung des Online-Dialogs präsentiert wird. hö