Die wichtigsten Preise des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg im Überblick 2015:

> Grand Newcomer Award: "La Delgada Línea Amarilla" ("The Thin Yellow Line") von Celso R. García (Mexiko)

> Special Newcomer Award und Internationaler Filmkritikerpreis: "Een dag in ’t jaar" ("Twelve Months in One Day") von Margot Schaap (Niederlande)

> Special Achievement Award: "Simshar" von Rebecca Cremona (Malta)

> Preis der ökumenischen Jury: "Distancias Cortas" ("Walking Distance") von Alejandro Guzmán Álvarez (Mexiko)

> Publikumspreis (Film): "El Jeremías" ("Jeremy") von Anwar Safa (Mexiko)

> Publikumspreis (Serie): "Familie Braun" von Manuel Meimberg, Uwe Urbas, Maurice Hübner (Deutschland)