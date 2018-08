> Der Regionalplan Südhessen aus dem Jahr 2010 trifft keine Aussagen zur Windenergienutzung. Die Ausweisung von Vorranggebieten wird in einem separaten "Teilplan Erneuerbare Energien" nachgeholt. Im Dezember 2013 hat die Regionalversammlung Südhessen den Entwurf des Teilplans gebilligt und das erste Beteiligungsverfahren eingeleitet. Zu diesem Entwurf sind rund 25 000 Stellungnahmen beim Regierungspräsidium eingegangen. Diese werden zurzeit erfasst, fachlich geprüft und sollen im ersten Quartal 2016 der Regionalversammlung Südhessen und der Verbandskammer zur Abwägung und Entscheidung vorgelegt werden, ehe die überarbeitete Fassung in ein erneutes öffentliches Beteiligungsverfahren geht. Erst wenn der Teilplan in Kraft tritt, sind Windkraftanlagen nur noch in ausgewiesenen Vorranggebieten zulässig. Die Fläche am "Greiner Eck" war in der ersten Offenlage des Teilplans nicht enthalten. Als sogenanntes Privilegiertes Bauvorhaben ist ein dortiger Windpark aktuell allerdings noch zulässig. Gesetzlich vorgesehen ist für derartige Pläne ein vereinfachtes Verfahren - also ohne Öffentlichkeitsbeteiligung - sowie eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls. nb