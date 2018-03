> Das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL) wurde 1974 als zwischenstaatliche Organisation gegründet. Heute gehören dazu 20 Mitgliedsstaaten (inklusive Israel) sowie Australien und Argentinien als assoziierte Mitglieder. Ungarn, Polen und die Slowakei wollen demnächst ebenfalls Mitglieder werden. Es gibt 16 Tochterunternehmen.

> Die 1900 Mitarbeiter, davon 1250 Wissenschaftler, stammen aus 80 Nationalitäten und sprechen 50 Sprachen. Arbeitssprache ist Englisch.

> Fünf Standorte: Hauptlaboratorium in Heidelberg sowie Außenstellen in Hamburg, Hinxton in Großbritannien (European Bioinformatics Institute - auf seine Datenbanken wird elf Millionen Mal jeden Tag aus aller Welt zugegriffen), Grenoble in Frankreich und Monterotondo in Italien.

> Die Kernaufgaben: Grundlagenforschung der Molekularbiologie, Technologieentwicklung und -transfer, Serviceleistungen für Forscher der Mitgliedsstaaten wie Mikroskopie, Sequenzierung, Fortbildungen.

> 27 ehemalige EMBL-Forscher sind heute Direktoren von Max-Planck-Instituten. bik