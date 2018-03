Die Wallfahrt "zum Heiligen Blut" in Walldürn geht auf ein Geschehen zurück, das sich im Jahr 1330 ereignet haben soll: ein Priester stieß während der Heiligen Messe versehentlich den Altarkelch um. Der Wein ergoss sich auf das darunter liegende weiße Leinentuch, das "Korporale". Auf dem Stoff soll sich das Bild des gekreuzigten Christus wie aus Blut abgezeichnet haben. Auf die Nachricht von diesem Wunder hin kamen bald die ersten Pilger nach Walldürn. Mittelpunkt der Wallfahrt ist heute der Heilig-Blut-Altar, in dem das Wunderkorporale aufbewahrt wird. Mehr als 80 000 Gläubige besuchen jährlich Walldürn. Die Hauptwallfahrtszeit erstreckt sich über vier Wochen, beginnend am Sonntag nach Pfingsten. In dieser Zeit kommen zahlreiche Fußwallfahrtsgruppen, die oft mehrere Tage unterwegs sind, wie zum Beispiel Pilger aus Köln oder Fulda. Doch auch das restliche Jahr über ist Walldürn Ziel vieler Pilger.