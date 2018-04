Die Regeln im Überblick:

Quidditch ist eine Vollkontakt-Sportart, die sich aus Elementen des Rugbys, Völkerballs und Handballs zusammensetzt. Ein Quidditch-Team besteht aus sieben Spielern, die sich mit einem Besen zwischen den Beinen über das Spielfeld bewegen und auf vier verschiedenen Positionen spielen. Es wird mit insgesamt fünf Bällen gespielt.

Drei Jäger (Chaser) versuchen einen Volleyball (Quaffel) durch einen der drei gegnerischen Torringe zu werfen. Jedes Tor zählt zehn Punkte. Der Quaffel darf geworfen, geschossen und gepasst werden. Die drei Torringe werden von dem Keeper des Teams verteidigt.

Zwei Treiber (Beater) versuchen mit drei Völkerbällen (Bludger) das gegnerische Team daran zu hindern, Tore zu erzielen. Jeder Spieler, der von einem Bludger getroffen wurde, muss sofort den Ball fallen lassen und ist solange spielunfähig, bis er die Torringe der eigenen Mannschaft berührt hat. Da jeder Spieler nur einen Ball kontrollieren darf, ist ein Team immer in Besitz eines von drei Bludgers.

Jedes Team hat einen Sucher (Seeker). Die Aufgabe des Suchers ist es, den Snatz (Snitch) zu fangen. Der Snatz ist ein Tennisball in einer Socke, die am Hosenbund des Snitch-Runners befestigt ist. Er ist ein neutraler Spieler, der sich ohne Besen bewegt und das Spielfeld verlassen darf. Ebenfalls sind Hilfsmittel erlaubt, um das Fangen des Snatzes zu erschweren (Fahrrad, Wasserbomben, etc.). Wird der Snatz gefangen, erhält das Team 30 Punkte und das Spiel ist sofort beendet. (bma)