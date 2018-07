Michael Franzen wurde am 27. Februar 1960 in Bremerhaven geboren. Von 1975 bis 1979 - nach dem Besuch der Körnerschule in Bremerhaven - machte er eine Ausbildung zum Installateur. Anschließend leistete er seine Wehrpflicht bei der Bundeswehr ab. Von 1980 bis 1985 war Michael Franzen bei der "Rickmers Werft" in Bremerhaven beschäftigt. Im Anschluss daran orientierte er sich bis 1987 beruflich neu und zog nach Baden-Württemberg um. Von 1988 bis heute ist er bei der Firma "Weber Hydraulik GmbH" in Güglingen im Landkreis Heilbronn beruflich tätig. In diesem Unternehmen ist er aktuell der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende.

Er ist nach eigenen Angaben im Wirtschaftsausschuss, für Arbeitszeit- und Entgeltgestaltung, in Personalangelegenheiten, als Bildungsbeauftragter sowie im Arbeits- und Gesundheitsschutz tätig. Neben der Gremienarbeit ist er auch in Verhandlungen zu Neu- und Umstrukturierungen (Inhouse) aktiv.

Michael Franzen bildete sich zudem fort: Von 2006 bis heute nahm er an Fortbildungen in Arbeitsrecht, Entgeltgestaltung, Controlling wirtschaftlicher Daten, politische Führung, kommunale Haushaltsführung, Verhandlungsführung, Gemeinderat, Stadtplanung, Stadtentwicklung, kommunale Sozialpolitik, Bürgerbeteiligung, Projektmanagement, Kampagnenplanung, Zeitmanagement sowie Europa und die Kommunen teil.

Der 55-jährige Hobby-Taucher ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. Sein Herz schlägt für die Fastnacht. Darüber hinaus liest der verheiratete Familienvater in der Freizeit gerne.