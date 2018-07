Populär und autoritär - Ägyptens Präsident Al-Sisi

Kairo (dpa) - Er ist sehr religiös, doch geprägt hat ihn die Armee. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi, der am Dienstag in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammentrifft, wurde 1954 in Kairo geboren. Nach Absolvierung der Militärakademie kam er zur Infanterie. Noch unter Langzeitpräsident Husni Mubarak wurde er Kommandeur der Streitkräfte Nord mit Sitz in Alexandria.

Nach dem Sturz Mubaraks im Arabischen Frühling 2011 rückte Al-Sisi an die Spitze des Militärgeheimdienstes auf. Er gehörte dem Obersten Militärrat (SCAF) an, der vorübergehend die Macht übernahm. Im August 2012 ernannte ihn der frisch gewählte islamistische Präsident Mohammed Mursi zum Oberbefehlshaber der Streitkräfte, möglicherweise auch, weil er für seine Frömmigkeit bekannt war.

Doch der politische Islam, den Mursis Muslimbrüder vertraten, war Al-Sisi stets suspekt. Als die Massen gegen den arroganten Herrschaftsstil der Islamisten auf die Straßen gingen, setzte der Militärchef Mursi kurzweg ab.

Die Muslimbruderschaft und andere Oppositionelle unterdrückt er seitdem mit eiserner Faust. Im Mai 2014 wählten ihn die Ägypter mit überwältigender Mehrheit zum Präsidenten. Die Popularität blieb ihm bis heute erhalten - seinen Despotismus sieht die Mehrheit der Bürger immer noch als Faustpfand für Sicherheit und Ordnung.