Altstadt. (bec) "Wo wir jetzt sitzen, hat Herr Belier sein Tuch verkauft", sagt Matthias Engel beim Gespräch im Restaurant "Ritterstube". Der gebürtige Wiener ist gelernter Hotelier und seit Oktober 2014 geschäftsführender Direktor des "Hotels zum Ritter St. Georg" - eine große Herausforderung, denn "10 bis 20 Jahre lang war nicht viel passiert". So wurde zunächst das Innere des historischen Hauses renoviert. Rechtzeitig zum 425. Geburtstag erhielt das Hotel 2016 den vierten Stern. Zur Feier des Jubiläumsjahres wurde eine Gedenkmünze geprägt, und es erscheint eine Festschrift. Derzeit bietet das Restaurant im monatlichen Wechsel ein Renaissance-Menü nach alten Rezepten an. Das ist keine ganz leichte Aufgabe für den Küchenchef, denn manche Begriffe hatten vor Jahrhunderten eine ganz andere Bedeutung. Wer etwa bei Vanille-Rostbraten an das kostbare exotische Gewürz denkt, wird überrascht feststellen, dass die Speise nach Knoblauch duftet - denn das war die Vanille der armen Leute.