Das Zeltfestival Rhein-Neckar umfasst in diesem Jahr acht Veranstaltungen zwischen dem 8. und dem 25. Juni. Das Programm im Zelt auf dem Maimarkt-Gelände:

8. Juni, 18.30 Uhr: In Extremo. Vorprogramm The O’Reillys and the Paddyhats.

9. Juni, 19 Uhr: Wanda. Vorprogramm Neufundland.

10. Juni, 18.30 Uhr: Fat Freddy’s Drop. Vorprogramm MC Slave

11. Juni, 18.30 Uhr: Max Giesinger. Vorprogramm Julian Philipp David.

11. Juni, Maimarktclub, 20 Uhr: SUM 41.

14. Juni, 18.30 Uhr: Fury In The Slaughterhouse. Vorprogramm Jan Löchel Trio.

24. Juni, 17 Uhr: Hammerfall & Doro. Vorprogramm Majesty & Starchild.

25. Juni, 19 Uhr: Helge Schneider.

Das Maifeld Derby findet vom 16. bis zum 18. Juni ebenfalls auf dem Maimarkt-Gelände statt.

Auszüge aus dem Programm:

Freitag, 16. Juni: Bilderbuch, Sohn, Cigarettes, After Sex, Why?, Voodoo Jürgens, Marlon Williams, Rue Royale, White Wine, Friends of Gas.

Samstag, 17. Juni: Matronomy, Kate Tempest, Temples, American Football, Minus the Bear, Ryley Walker, Gewalt, The Tidal Sleep, Siegfried & Joy, Inner Tongue, Pabst.

Sonntag, 18. Juni: Slowdive, Amanda Palmer & Edward Ka-Spel, Primal Scream, Spoon, King Gizzard & The Lizard Wizard, Whitney, Parcels, Tiere Streicheln Menschen, Holygram.

Tickets gibt es bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung.

Fury in the Slaughterhouse treten bereits einen Tag vor ihrem Konzert beim Zeltfestival in Mannheim auf. Am Dienstag, 13. Juni (20 Uhr), spricht die Band beim "Open House" in der Popakademie mit deren künstlerischem Direktor und Geschäftsführer Udo Dahmen über ihre 30-jährige Geschichte. Als eine der wenigen deutschen Gruppen schafften die Hannoveraner den Durchbruch auf dem amerikanischen Markt. Weltweit haben Fury In The Slaughterhouse mehr als 1000 Konzerte gespielt und über vier Millionen Alben verkauft. Der Eintritt zum Gesprächsabend mit Udo Dahmen ist frei. wit