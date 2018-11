Fragen die an die Ruhestands-Expertin

rok. Was tun mit der vielen freien Zeit? Wie komme ich mit dem Ruhestand klar? Das sind die Fragen, mit denen sich viele Menschen beschäftigen, wenn der letzte Arbeitstag beendet ist. Wir sprachen mit Ingrid Mayer-Dörfler, die Ruhestandsseminare veranstaltet.

Wie lauten die meist gestellten Fragen in Ihren Seminaren?

Es sind vor allem drei Fragen, die oft gestellt werden: Wie kann ich meine Zeit sinnvoll organisieren? Wie ergeht’s mir, wenn der Lebensmittelpunkt von heute auf morgen zuhause ist? Und wie entwickelt sich meine Partnerschaft, wie gehe ich mit den Erwartungen des Partners oder der Partnerin um?

Was haben sich die Menschen, die Sie trafen, für ihren Ruhestand vorgenommen?

Viele wollen sich der Dinge annehmen, die immer liegen geblieben sind. Den Garten neu gestalten, Schränke aufräumen, Fotos sortieren und so weiter. Oder sie freuen sich, mehr Zeit für Partner und Freunde zu haben. Da stellt sich oft die Frage, wie man das anstellt, wenn die Freunde alle noch im Arbeitsleben stecken. Dann müssen sie neue Kontakte knüpfen, was nicht immer einfach ist.

Das gelingt am leichtesten beim Sport. Es fällt tatsächlich auf, dass fast alle im Ruhestand mehr für ihre Gesundheit tun wollen. Bisher hatte man oft wenig Zeit oder konnte sich nicht aufraffen. Es empfiehlt es sich, einen Check up beim Arzt machen zu lassen, um zu sehen, wie der Status Quo ist und was man künftig für mehr Gesundheit tun kann.

Erleben Sie Menschen, die mit dem Wechsel vom Arbeitsleben in den Ruhestand nicht klar kommen?

Ja, das gibt es immer wieder. Menschen, die vor allem Kontakte zu Kollegen hatten oder für die der Beruf eine große Bedeutung hatte oder auch der damit verbundene Status wichtig war, erleben oft einen Einbruch. Dagegen ist der Status des Rentners eher unbedeutend. Wichtig ist, dass man sich eine sinnvolle Beschäftigung sucht, dem Leben einen Sinn gibt. Das kann man zum Beispiel über soziales Engagement.

Ist es für manche Menschen besser, wenn sie weiter in Teilzeit arbeiten gehen?

Ja. Ein paar Stunden Arbeit geben einem schon das Gefühl, gebraucht zu werden. Häufig ist der Umgang mit anderen Menschen das wesentliche Argument. Ich traf einen ehemaligen Ingenieur, der Spaß daran fand, frühmorgens Brötchen für eine Bäckerei auszufahren.

Was können jene tun, denen das Geld für Reisen oder das Motorrad fehlt?

Eine ausreichende Rente ist wichtig, aber nicht die Voraussetzung für Zufriedenheit. Ich treffe immer wieder Menschen, die auch mit weniger Geld ihr Leben sinnvoll und gut gestalten können und dabei zufrieden sind. Und es muss auch nicht immer alles ehrenamtlich geleistet werden, man darf für soziales Engagement auch Geld nehmen.

