Peter Riehl, Ehrenbürger und Alt-Bürgermeister: "An einem Tag wie heute kommen viele Erinnerungen hoch. Ich freue mich, dass alles gut ging auf der Baustelle."

Winfried Hermann, Verkehrsminister (Grüne): "Der Tunnel ist ein Kontrast zur engen, kurvenreichen Ortsdurchfahrt. Die Gemeinde muss die Chancen nutzen, die er bietet."

Stefan Dallinger, Landrat (CDU): "Es geht mir gut heute - wem nicht? Ein großartiger Tag."

Dr. Herbert Kraus, Ortsvorsteher Altenbach (FW/AL): "Der Tunnel ist ein Segen für die Ortsteile. Er bringt uns junge Familien, und wir brauchen hier dringend Kinder."

Hans Zellner, Bürgermeister von Wilhelmsfeld: "Wir haben eine sehr starke Nachfrage nach Bauplätzen: Es wurden in anderthalb Jahren so viele verkauft wie in den fünf Jahren zuvor nicht. Jetzt sind wir zehn Minuten schneller in der Rheinebene, und zwischen Wilhelmsfeld und Paris gibt es nur noch zwei Ampeln."

Georg Wacker, Landtagsabgeordneter (CDU): "Ich freue mich riesig und bin froh über das, was die CDU in den letzten Jahrzehnten für die Realisierung des Tunnels geleistet hat."

Gerhard Kleinböck, Landtagsabgeordneter (SPD): "Ich hoffe, dass sich die Investition bezahlt macht, dass der Tunnel auch genutzt wird."

Uli Sckerl, Landtagsabgeordneter (Grüne): "Ich habe immer gesehen, dass das hier eine unerträgliche Situation in der Ortsmitte ist. Der Ortstermin 2006 mit dem heutigen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann war der Durchbruch, dass wir zu dem Projekt auch in finanziell schwierigen Zeiten stehen konnten."

Sascha Lichtenberger, Bauaufsicht Regierungspräsidium: "Seit acht Jahren bin ich jetzt hier an dieser Baustelle. Die Chance, an so einem Projekt mitzuarbeiten, ist etwas fürs Leben. Wir hatten anfangs schon Respekt, aber es ging alles gut, es gab keine schwerwiegenden Unfälle." sk