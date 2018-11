Polizei und Stadt bereiten sich auf AfD-Veranstaltung vor

"Natürlich bereitet sich die Polizei vor", teilt Revierleiter Gerd Lipponer auf Anfrage nach Sicherheitsmaßnahmen zu der geplanten Wahlkampfveranstaltung des Kreisverbands Rhein-Neckar der Alternative für Deutschland (AfD) am Sonntag, 12. März (19.30 Uhr), in der Stadthalle mit. Wie Pressesprecher Dieter Klumpp vom Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, liegen allerdings noch keine abschließenden Erkenntnisse zum Ablauf, zur Teilnehmerzahl und zu eventuellen Gegenaktionen vor. "Unsere Planungen, auch hinsichtlich des eingesetzten Personals, richten sich nach den dann vorliegenden Informationen und Erkenntnissen sowie nach unserer Lagebeurteilung", sagt er. Auch das Eberbacher Ordnungsamt ist laut Leiter Rainer Menges aktiv bei den Vorbereitungen dabei. "Aber nicht nur das Ordnungsamt ist mit eingebunden, sondern die Stadtverwaltung insgesamt", betont er. Derzeit gelte es noch abzuwarten, was die Versammlungsbehörde - das Landratsamt Heidelberg - festlegt. Vermutlich werde es am Donnerstag ein Abschlussgespräch geben. (mabi)