Weinheim-Lützelsachsen. (web) Doris Falter, Lützelsachsens Ortsvorsteherin, hat dazu aufgerufen, Päckchen im Wert von maximal 20 Euro für die Flüchtlinge in der Winzerhalle zu spenden. Abgegeben werden können die Pakete tagsüber in der Verwaltungsstelle von Lützelsachsen (derzeit im Sängerheim) oder abends privat bei Ortsvorsteherin Falter in der Weinheimer Straße 24.