Anreise: Flüge von Deutschland auf die Osterinsel sind nur über Chiles Hauptstadt Santiago und von dort nur mit LAN möglich. Die Airline fliegt täglich auf die Osterinsel, und von dort auch einmal pro Woche nach Tahiti.



Einreise und Formalitäten: Ein Visum braucht der Urlauber nicht, aber einen noch mindestens sechs Monate gültigen Reisepass. Bei der Einreise in Chile wird kostenlos eine Touristenkarte ausgestellt, die zu einem Aufenthalt von bis zu 90 Tagen berechtigt.



Reisezeit: Das ganze Jahr. Ende November bis Anfang April ist Sommer mit Temperaturen zwischen 16 und 27 Grad. In den anderen Monaten regnet es etwas häufiger. Und es ist etwas kühler.



Währung: Für 1 Euro gibt es etwa 698 chilenische Peso (Stand: 24. Februar 2015). In Hanga Roa stehen nahe des Hafens kleine Banken mit Geldautomaten. Hotels und Restaurants akzeptieren auch US-Dollar, aber keine Euro. Auf dem Festland sind die Umtauschkurse günstiger.



Informationen: Generalkonsulat von Chile, Wirtschaftsabteilung ProChile, Kleine Reichenstr. 1, 20457 Hamburg (Tel.: 040/33 58 35, E-Mail: infohamburg@prochile.gob.cl).