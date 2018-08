Wichtige Neuerscheinungen aus dem Kehrer-Verlag

E. H. Viele Publikationen des Heidelberger Kehrer-Verlags wurden wegen der Themenauswahl, des Layouts und der Druckqualität mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet. Häufig arbeitet der Verlag auch mit Museen zusammen und produziert für sie Ausstellungskataloge. Hier ein Überblick über wichtige Neuerscheinungen der Saison:

> Hans-Michael Koetzle (Hg.): "Augen auf! 100 Jahre Leica". 564 Seiten, 98 Euro. Zum 100. Geburtstag bietet der mit etwa 800 Fotografien bebilderte Band eine Kunst- und Kulturgeschichte der legendären Kleinbildkamera von den 1920er Jahren bis heute.

> Brigitte Woischnik, Ingo Taubhorn (Hg.): "Saul Leiter - Retrospektive". 296 Seiten, 58 Euro. Der Bildband zeigt neben Leiters frühen Schwarz-Weiß- und Farbaufnahmen auch erstmals seine Modefotografie, die übermalten Aktfotos sowie seine Malerei und seine Skizzenbücher.

> Charles Fréger: "Wilder Mann". 272 Seiten, 30 Euro. Sein Zyklus führte Fréger in achtzehn europäische Länder auf der Suche nach der mythologischen Figur des Wilden Mannes.

> Martin Usborne: "The Silence of Dogs in Cars". 96 S., 39,90 Euro. Die außergewöhnliche Porträtserie von Hunden, die still aus Autofenstern blicken, vermittelt Gefühle von Einsamkeit und Erwartung.

> Sarah Moon: "Now and Then". 160 Seiten, 45 Euro. Ihre oft in unscharfem Schwarz-Weiß oder blassen Farben gehaltenen Bilder locken den Betrachter dieses Bandes in ein Reich der Träume, Mythen und Ängste.