Reiseziel: Die Idaho Hot Springs Mountain Bike Route ist ein rund 1200 Kilometer langes, im Jahr 2014 eröffnetes Wegenetz, das durch das von den Rocky Mountains geprägte Zentrum Idahos führt. Als Start- und Endpunkt nutzen die meisten Biker Idaho City, das gut 60 Kilometer außerhalb der Hauptstadt Boise liegt. Die Hauptstrecke führt größtenteils entlang von Schotterwegen, teilweise geht es aber auch über Pfade oder entlang alter Eisenbahnschienen.



Anreise: Per Flugzeug ab Deutschland mit ein bis zwei Zwischenstopps in rund 15 bis 20 Stunden nach Boise. Die Strecke bedienen mehrere Fluggesellschaften, teils im Codesharing – etwa mit Delta Airlines, United, Air France, KLM, Condor und Lufthansa.



Einreise: Deutsche Urlauber können ohne Visum einreisen, müssen sich aber unter https://esta.cbp.dhs.gov eine elektronische Einreiseerlaubnis einholen (Esta). Sie kostet 14 US-Dollar und ist zwei Jahre gültig.



Unterkunft: Entlang der Route gibt es mehrere Campingplätze, die man ohne Voranmeldung aufsuchen kann.



Ausrüstung: Geschäfte für Outdoor-Bedarf in Boise verleihen gute Mountainbikes und anderes Equipment wie Satteltaschen, Helme oder Campingausrüstung. Dort kann man in der Regel auch Kartenmaterial und Reisehandbücher der Region erwerben. Ins Gepäck gehört Bären-Abwehrspray, Sonnencreme, Erste-Hilfe-Set, Mückenmittel sowie Wasserpumpe zum Reinigen des Flusswassers und ein GPS-Gerät.



Literatur: Doug Roloff, Complete Guide to Idaho Hot Springs, ISBN 978-1-932133-23-2. Das Handbuch enthält GPS-Koordinaten und detaillierte Wegbeschreibungen zu 120 heißen natürlichen Quellen in ganz Idaho in englischer Sprache.



Internet: www.visitidaho.org