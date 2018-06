Anreisen: Lufthansa fliegt ab 770 Euro nonstop von Frankfurt nach Los Angeles. Der Flug dauert zwischen elf und zwölf Stunden.

Übernachten: Den Mythos von Hollywood genießt man am bestem im edlen Chateau Marmont Hotel am Sunset Boulevard. Marilyn Monroe, Robert De Niro und Leonardo DiCaprio waren schon zu Gast. Das Doppelzimmer mit Gartenblick gibt es ab 435 USD, www.chateaumarmont.com. Im Best Western Gateway Plus Hotel in Santa Monica kostet das Doppelzimmer ab 215 USD, www.gatewayhotel.com.

Essen und Trinken: In Los Angeles ist die kulinarische Auswahl riesig. Traditionell amerikanische Küche und Cocktails zu fairen Preisen direkt am Radweg in Venice Beach bietet das Sidewalk Cafe (1401 Ocean Front Walk, Venice Beach, www.thesidewalkcafe.com). Groundwork Coffee in Larchmont Village ist perfekt für eine Kaffeepause zwischendurch (139 N. Larchmont Boulevard, Los Angeles).

Geführte Radtouren: "Bikes and Hikes LA" bietet die dreistündige "Hollywood-Tour" für 76 Dollar an. Die ganztägige Stadttour kostet 162 Dollar und führt unter anderem nach Beverly Hills und Santa Monica. Rad, Helm, Wasser und Müsliriegel sind im Preis inklusive. Die Tour ist auf englisch und startet in West Hollywood. Reservierung unter www.bikesandhikesla.com.

Sehenswerte Zwischenstopps: Ein Geheimtipp und (noch) nicht völlig von Touristen überlaufen ist das Kanal-Viertel in Venice Beach. Es liegt zwischen Venice Boulevard, Ocean Avenue und Pacific Avenue und besteht aus dutzenden schmucken Häuschen, die rund um die Kanäle liegen und nur durch Fußgängerwege und Brücken erreichbar sind. In Westwood ist der Westwood Village Memorial Park Cemetery die letzte Ruhestätte von Marilyn Monroe und eine grüne Oase im Großstadttrubel (1218 Glendon Avenue, Los Angeles).

Allgemeine Auskünfte erteilt das Fremdenverkehrsamt von Los Angeles unter http://de.discoverlosangeles.com auf deutsch. Auf www.airberlin.com/de/site/arrivalguides.php kann man einen kostenlosen Mini-Reiseführer im PDF-Format herunterladen.