Anreise: Auf den Liparischen Inseln geht es gemächlich zu. Keine besitzt einen Flughafen. Von Sizilien fahren Autofähren oder Tragflügelboote die Inseln an. Am praktischsten ist die Anreise nach Catania. Direktflüge dorthin mit Eurowings ab Stuttgart (www.eurowings.com) oder mit Lufthansa (www.lufthansa.com) ab München ab circa 450 Euro für Hin- und Rückflug. Vom Flughafen Catania geht es mit dem Guintabus in circa zwei Stunden über Messina zum Hafen von Milazzo (www.giuntabustrasporti.com). Von hier starten Autofähren (z.B. circa zweieinhalb Stunden bis Lipari) zu den verschiedenen Liparischen Inseln. Fahrpläne und Preise: www.siremar.it, www.usticalines.it und www.ngi-spa.it.

Übernachten: Praktisch ist es, ein Standortquartier auf Lipari zu buchen und von dort Ausflüge zu den Schwesterinseln zu unternehmen, da es von und nach Lipari die meisten Schiffsverbindungen (auch zum Festland) gibt. Die Auswahl an Unterkünften und das gastronomische Angebot sind hier am größten. 4-Sterne-Hotel Bougainville, Lipari, www.hotelbougainvillelipari.com

Das Hotel hat von April bis Ende Oktober geöffnet. DZ mit Frühstück 50 bis 130 Euro pro Person.3-Sterne-Hotel Poseidon, Lipari, www.hotelposeidonlipari.com

Essen & Trinken: Lipari: Ristorante "Al Pescatore" im Hafen Marina Corta. Äolische und sizilianische Küche, Spezialität Fisch und Meeresfrüchte. Überdachte Außenterrasse zum Hafen. Panarea: Bar "da Carola" am Hafen mit Blick auf den Stromboli. Innen- und Außenplätze. Zahlreiche Sorten "Granita" (Fruchtsorbet) im Angebot. Stromboli: Ristorante/Pizzeria "Osservatorio": Von der Terrasse des Lokals bietet sich in der Dunkelheit ein perfekter Blick zum speienden Stromboli. Im Angebot sind Pizza, Snacks, Salate.