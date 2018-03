Kretschmann kommt

Hardheim. (rüb) Wie Bürgermeister Volker Rohm am Freitag mitteilte, kommt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag, 12. November, in den Neckar-Odenwald-Kreis. Dabei sei auch ein Kurzbesuch in Hardheim vorgesehen. Kretschmann werde sich die beiden Asylunterkünfte anschauen. Zeit für ein von Seiten der Gemeinde gewünschtes Gespräch mit dem Gemeinderat habe der Ministerpräsident dabei aber nicht.

Außerdem findet eine Informations- und Diskussionsveranstaltung über die Flüchtlingspolitik mit den hiesigen Abgeordneten aus Bund und Land am Mittwoch, 7. Oktober, in der Erftalhalle statt. Details dazu werden noch bekanntgegeben.