Aus den Arbeitsgruppen der Integrationskonferenz

Es soll heiße Diskussionen gegeben haben in den vier Arbeitsgruppen, die sich im Rahmen der Integrationskonferenz des Rhein-Neckar-Kreises in Lobbach zu vier Aspekten des "Ankommens" austauschten. Das verriet Moderator Alexander Dambach, als die Ergebnisse kurz und bündig zusammengefasst wurden. Dazu passte sein Satz: "Integration ist kein Selbstläufer". Ehrenamtliche und hauptamtliche Akteure hatten knapp drei Stunden lang beraten. Jetzt sollen ihre Anregungen in ein Integrationskonzept eingearbeitet werden, das Städten und Gemeinden als Leitlinie zur Verfügung gestellt werden soll, wie die Integrationsbeauftragte aus dem Landratsamt, Anne Kathrin Wenk, sagte. Auf sie und ihr Team dürfte dabei jede Menge Arbeit zukommen: "Wir haben viel dokumentiert." Bei der Vorstellung der Ergebnisse blieb es zunächst bei wenigen Punkten:

> "Gesellschaftlich ankommen: bürgerschaftliches Engagement stärken": Schon bei der Frage, was Ehrenamt ist und wo es anfängt, ging es offenbar kontrovers zu. Ehrenamt braucht Wertschätzung und eine Aufwandsentschädigung, sagten die einen. Anderen war das Wohlergehen der Flüchtlinge Lohn genug. Einigkeit herrschte wohl darin, dass es zur Vermittlung ehrenamtlicher Kompetenzen und Angebote eines regelmäßigen Austauschs "auf Augenhöhe" mit den Behörden bedürfe. Zudem müsse das Ankommen der Flüchtlinge eine Struktur erhalten - etwa durch Datenbanken, die über die Integrationsangebote Aufschluss geben, oder durch Erhebung von Bedarfen für die Flüchtlingsarbeit.

> "Räumlich ankommen: Wohnraum integrationsförderlich gestalten": Bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum dürfe es keine Bevorzugung geben, hieß es. Neiddebatten seien zu vermeiden. Zudem bräuchten Vermieter Sicherheit. Und rechtliche Aufklärung. Nachbarschaftliche Begegnungen sollten gefördert werden. Freiräume und Treffpunkte für die Begegnung seien zu schaffen. Zudem wurde über die optimale Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Landratsamt diskutiert. Der Wunsch nach festen Ansprechpartnern in der Behörde wurden laut. Zudem müsse früher klar sein, wer kommt. Also wie sich die Gruppen zusammensetzen, die den Kommunen zugewiesen werden. Dann könne man sich vor Ort besser auf die Situation einstellen.

> "Sprachlich ankommen: Verständigung gemeinsam erreichen": Spracherwerb dürfe nicht bei den Deutschkursen enden, so ein Ergebnis dieser Arbeitsgruppe. Die Anwendung der Sprache sei wichtig und müsse in allen Bereichen möglich sein. Etwa beim Sport. Zudem seien auch hierfür Orte der Begegnung nötig.

> "Beruflich ankommen: Kompetenzen und Arbeitsmarktbedarfe zusammenbringen": Hier war der Titel der Arbeitsgruppe Ergebnis zugleich. Der Informationsaustausch zwischen den Akteuren müsse intensiviert werden, um Flüchtlinge in Lehre und Beruf zu bringen. Eine "Ausbildung nach Raster" dürfe es dabei nicht geben. Auf unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten und Voraussetzungen, die die Bewerber mitbringen, müsse man Rücksicht nehmen. Ein "Erwartungsmanagement" vonseiten der Arbeitgeber sei ebenfalls erforderlich. (cab)