Das Projekt

Eigentlich ermittelt Max Koller gar nicht mehr. 2015 hat der Heidelberger Privatdetektiv seine Arbeit eingestellt – im achten Krimi von Marcus Imbsweiler (Foto: vaf). Doch für die Rhein-Neckar-Zeitung schickt der 49-jährige Autor seinen beliebten Protagonisten noch einmal auf die Suche nach Tätern. Einmal im Monat schreibt Imbsweiler einen Kurzkrimi im Magazin – in den er aktuelle Ereignisse in der Stadt oder in der Welt einbaut. Und Ende 2017 soll daraus ein Kurzkrimi-Buch werden.