"alla hopp!": Wann die anderen Anlagen starten

Rhein-Neckar. (RNZ) Die "alla hopp!"-Pilotanlage in Schwetzingen hat seit gestern geöffnet. Von den 18 weiteren Begegungs- und Bewegungsstätten liegen sechs im Kernverbreitungsgebiet der RNZ. Wann geht es dort los?

> In Buchen hat die Planungsphase Ende Februar begonnen, die Bürger werden beteiligt. Baubeginn soll im Herbst dieses Jahres sein, die Einweihung ist für Sommer 2016 geplant. Das Areal liegt mitten in der Stadt und ist für alle Altersgruppen zu Fuß gut zu erreichen.

> In Heidelberg sollen die Bauarbeiten Anfang 2016 starten und Ende nächsten Jahres beendet sein. Bis dahin ist noch eine Menge zu tun. Die Bürger sollen beteiligt und vielleicht ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben werden. Das von der Stadt zur Verfügung gestellte Gelände in Kirchheim ist mit 13 000 Quadratmetern mehr als zweieinhalb Mal so groß wie die von der Hopp-Stiftung als Mindestmaß vorgegebenen 5000 Quadratmeter.

> In Meckesheim soll die Anlage rund um den Einmündungsbereich von Lobbach und Elsenz entstehen. Nächste Woche will der Gemeinderat den Bebauungsplan beschließen, sodass die Kommune im Juni Baubereitschaft signalisieren kann. Dann erst können die konkreten Planungen beginnen. Bürgermeister Hans-Jürgen Moos rechnet damit, dass die Bagger frühestens Ende des Jahres anrollen.

> In Ravenstein wird die "alla hopp!"-Anlage im Ortsteil Merchingen nahe des dortigen Schlosses gebaut. Ende Mai sollen die Arbeiten starten. Wann die Anlage fertig ist, steht noch nicht fest.

> In Schwarzach ist man früh dran. Die Eröffnung ist für den Herbst geplant. Auf dem Gelände soll ein Großteil der Pflanzen erhalten bleiben, was die Planer vor gewisse Herausforderungen stellt.

> In Sinsheim soll im Postgarten, einer innerstädtischen Grünanlage, im Sommer 2016 die Post abgehen. Der Baubeginn ist für diesen Herbst geplant.