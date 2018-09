Fachbegriffe aus dem Tinder-Garten

Der Swipe: Spielerisch navigiert der Nutzer per "swipe" (dt. Wisch) durch eine Bildergalerie anderer User. Möchte er jemanden näher kennenlernen, signalisiert er diese mit einem Wisch nach rechts. Kein Interesse? Wisch nach links.

Die Auswahl: Regulieren, wen die App anzeigt, kann der Nutzer bei der Anmeldung - allerdings nur durch das Festlegen einer Altersgrenze, des Geschlechts oder der räumlichen Distanz. Das Abgleichen von Persönlichkeitsprofilen und Berechnen von Matching Scores überlässt Tinder der Konkurrenz. Nutzer können das Interesse von anderen nur mit Hilfe des Profilbilds und eines Textes wecken.

Das Match: Mit einem anderen Nutzer kann nur Kontakt aufgenommen werden, wenn beide ihr Interesse bekunden - also "Matchen".

Die Kritik: Vor der Installation der App sollte man sich bewusst machen, dass es durchaus Kritikpunkte gibt. Der wichtigste: Die Anmeldung erfolgt ausschließlich per Facebook. Was dem Vorbeugen von Fake-Profilen dient, ist in Sachen Datenschutz kritisch zu sehen, denn Tinder greift so auf Facebook-Informationen der User zu. Auch die Gefahren der oft nur unzureichend geschützten Identität der Nutzer ist ein Problem. 2015 wurde eine Stalking-Studie in diesem Zusammenhang veröffentlicht. Weitere Kritikpunkte sind die Reduzierung auf Äußerlichkeiten und ein undurchsichtiges Bezahlmodell (wobei die Basisapplikation kostenlos ist).

Die Zahlen: Gegründet wurde Tinder im Jahr 2012 und ist seit 2015 Teil der Match Group. 1,4 Milliarden mal wird täglich hin- und hergewischt und rund 26 Millionen Mal resultiert daraus ein Match. Insgesamt gab es auf Tinder bereits über zehn Milliarden Matches.

Die Alternativen: Mittlerweile gibt es für alle Dating-Freunde die passende Plattform. Die bekanntesten sind Elitepartner, Parship oder Loovo. Eine junge Alternative ist beispielsweise "Im Gegenteil" - das Slow Food Pendant zu Tinder. anbr