Mannheimer Blech ist ein junges Ensemble aus Blechbläsern, die an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim in den Blechbläser-Klassen studieren oder bereits Absolventen beziehungsweise Mitglieder renommierter Musikgruppen sind. 2001 von Professor Ehrhard Wetz gegründet, tritt Mannheimer Blech bei Hochschulkonzerten, Kammermusikreihen, Festivals, Open-Airs oder Kirchenkonzerten im In- und Ausland auf. Höhepunkte in den letzten Jahren waren Einladungen zu Konzertreisen in die USA und nach China. Das Repertoire der Musiker reicht von festlich-feierlicher oder virtuoser Bläsermusik aus Renaissance und Barock über romantische Adaptionen bis zu modernen Kompositionen der Avantgarde oder Arrangements aus Jazz und Pop.

Der Leiter des Ensembles, Professor Ehrhard Wetz, machte zunächst Karriere als Soloposaunist in renommierten Orchestern: Staatsoper Stuttgart, Sinfonieorchester des NDR Hamburg, Bayreuther Festspielorchester. Von 1996 bis 2000 war er Professor in Lübeck, seit 2000 ist er in gleicher Position in Mannheim. Zudem ist er Vizepräsident der Musikhochschule Mannheim. Darüber hinaus ist er als Solist, Dirigent, Dozent von Meisterkursen und als Juror internationaler Wettbewerbe im In- und Ausland aktiv. zg/ans