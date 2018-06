Die Bürste wird im Winkel von 45 Grad am Übergang von Zahnfleisch und Zahn angesetzt, erklärt Dirk Kropp von der Initiative ProDente. «Zahn für Zahn wird so der Plaque locker gerüttelt.» Anschließend bürstet man die Zahnreihen vom Zahnfleisch weg ab – an Vorder- und Rückseite des Zahns. Alles bekommt man damit nicht sauber: «Etwa 30 Prozent der Zahnfläche werden nicht erreicht.» Deshalb sollte man die Zwischenräume regelmäßig mit einer Zwischenraumbürste oder Zahnseide säubern. Ebenfalls wichtig: Nach säurehaltigem Essen oder Getränken – etwa Orangensaft – wartet man besser eine gute halbe Stunde bis zum Zähneputzen. «Der Zahnschmelz ist ansonsten durch Säure noch zu sehr aufgeweicht, so dass er leicht weggebürstet werden kann.»