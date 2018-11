Klima und Reisezeit: Frühjahr und Herbst sind angenehme Reisezeiten. Die Luft ist warm, aber nicht zu heiß. An Küstenorten wie Tan-Tan Plage kann man im Mai bereits baden. Da Tan-Tan in der Sahara liegt, hat man beim Besuch des Moussem-Festivals vor allem mit zwei Widrigkeiten zu kämpfen: brennender Sonne und kaltem Wind.



Einreise: Deutsche Reisende brauchen für Marokko kein Visum. Der Reisepass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein.



Anreise: Von Deutschland aus fliegen mehrere Airlines direkt nach Marokko. Drehkreuz ist der Urlaubsort Agadir, der auch Ausgangpunkt für Reisen nach Tan-Tan ist. Der Wüstenort liegt etwa 350 Kilometer südlich von Agadir und ist gut mit Mietwagen oder Bus zu erreichen. Eine Fahrt mit dem Bus dauert rund sechs Stunden, die einfache Fahrt kostet etwa 12 Euro, zum Beispiel mit Supratours.



Unterkunft: In Agadir dominieren die Häuser der großen Hotelketten. Immer beliebter bei Reisenden werden die Riads, traditionelle mehrgeschossige Häuser mit Innenhof, familiärer Atmosphäre und stilvoller Einrichtung. In Tan-Tan sind die wenigen Hotels zur Zeit des Moussem-Festivals in der Regel ausgebucht. Eine gute Alternative ist der rund 25 Kilometer entfernte Küstenort Tan-Tan Plage.



Informationen: Marokkanisches Fremdenverkehrsamt, Graf-Adolf-Strasse 59, 40210 Düsseldorf (Tel.: 0211/37 05 51, www.visitmorocco.com).