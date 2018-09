Info-Kasten: Ski Arlberg



Anreise: St. Anton ist per Bahn erreichbar. Wer nach Lech will, fährt im Zug bis Langen am Arlberg und nimmt dort den Bus 91.



Informationen: Arlberger Bergbahnen AG, Kandaharweg 9, A-6580 St. Anton am Arlberg (Tel.: 0043/54/4623520, E-Mail: office@abbag.com, www.skiarlberg.at, www.abbag.com).