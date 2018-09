Anreise: Mit dem Auto oder der Zillertalbahn bis nach Mayrhofen im Zillertal. Von dort mit dem Postbus nach Finkenberg, dort beginnt der Aufstieg zur Gamshütte. In anderer Richtung beginnt der Weg mit dem Aufstieg zur Edelhütte ab Mayrhofen.



Reisezeit: Die Berghütten haben von Juni bis September geöffnet. Im Frühsommer kann auf den Höhen noch viel Schnee liegen. Die meisten Wanderer kommen im Juli und August.



Übernachtung: Auf den Hütten stehen je nach Budget und Anspruch an den Komfort sowohl Zimmer als auch Matratzenlager zur Verfügung. In der Hochsaison lohnt eine vorherige Reservierung. Tipp: Fast alle Hütten gehören dem Deutschen Alpenverein (DAV). Mitglieder mit Ausweis zahlen ermäßigte Preise. Für eine Woche kann sich das bereits lohnen. Im Ferienort Mayrhofen gibt es Hotels, Gasthöfe, Pensionen und Ferienwohnungen für jeden Geldbeutel.



Informationen: Tourismusverband Mayrhofen-Hippach, Durster Straße 225, A-6290 Mayrhofen (Tel.: 0043/5285/67 60, E-Mail: info@mayrhofen.at, www.mayrhofen.at).