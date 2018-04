Anreise: Die meisten Touristen fliegen über Bangkok nach Mandalay. Bei der Einreise ist ein Visum Pflicht. Es ist über die Botschaft erhältlich und im Internet für 50 US-Dollar. Für einige entlegene Regionen können noch staatliche Genehmigungen erforderlich sein.



Reisezeit: Als beste Reisezeit gelten die trockenen, weniger heißen Monate von November bis Februar. Die heiße Trockenzeit dauert von März bis Mai. In Mandalay steigen die Temperaturen dann auf bis zu 38 Grad. In den Bergen ist es kühler, in Lashio im Dezember bis zu 24 Grad. Die Regenzeit geht von Juni bis Oktober.



Währung: Für 1 Euro gibt es 1391 Kyat (Stand: Januar 2016). Viele Banken akzeptieren außer US-Dollar auch Euro. Kreditkarten werden in besseren Hotels und Restaurants akzeptiert, oft mit 3 bis 5 Prozent Aufschlag. Die Zentralbank will den US-Dollar als Touristenwährung ablösen - Geldautomaten gaben zum Jahreswechsel nur Kyat aus. Doch viele Veranstalter, Restaurants und Taxis nehmen weiter Dollar an.



Informationen: Fremdenverkehrsamt Myanmar c/o Indochina Services, Steinerstrasse 15A, 81369 München, (Tel.: 089/219 098 660, E-Mail: info@is-eu.com), Botschaft Myanmar, Thielallee 19, 14195 Berlin (Tel.: 030/206 15 70, E-Mail: info@botschaft-myanmar.de).