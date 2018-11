Eine verbreitete Form des Achtsamkeitstrainings sind MBSR-Kurse. Die Abkürzung steht für «mindfulness based stress reduction», also Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Dieses Anti-Stress-Programm wurde von Jon Kabat-Zinn 1979 in den USA entwickelt. Ein solches Training läuft in der Regel über acht Wochen. Einige Krankenkassen bezuschussen mittlerweile solche Kurse. Denn der GKV-Spitzenverband hat in seinem Präventionsleitfaden inzwischen auch Maßnahmen zur Stärkung der Achtsamkeit aufgenommen, wie Sprecherin Claudia Widmaier erläutert. Versicherte müssen aber im Einzelfall prüfen, ob ihre Kasse dazugehört.