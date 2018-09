Reiseziel: Kärnten ist das südlichste Bundesland in Österreich, Italien und Slowenien grenzen hier an die Republik.



Anreise: Nach Kärnten kommt man von Deutschland aus mit dem Auto über Salzburg und die Tauernautobahn A 10. Verschiedene Zugverbindungen bringen Urlauber ebenfalls an die Kärntner Seen. Die Landeshauptstadt Klagenfurt hat einen Flughafen.



Badehäuser: Das Badehaus am Millstätter See ist öffentlich, das Badehaus in Pörtschach ist auch für Tagesgäste geöffnet.



Informationen: Kärnten Werbung, Völkermarkter Ring 21-23, A-9020 Klagenfurt (Tel.: 0043/463/30 00, E-Mail: info@kaernten.at, www.kaernten.at)