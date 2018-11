Anreise: Viele Besucher gelangen mit dem Kreuzfahrtschiff nach Kusadasi. Von dort ist es nur rund eine halbe Stunde Fahrt bis nach Ephesos. Wer mit dem Flugzeug anreist, landet in Izmir. Von dort dauert die Fahrt etwa eine Stunde.



Währung: In der Türkei bezahlt man mit der Türkischen Lira. Ein Euro sind in etwa 2,8 Lira (Stand: April 2015).



Reisezeit: Die Saison geht in etwa von Mai bis Oktober. Allerdings kann es sich lohnen, vor dem Besuch in Ephesos herauszufinden, wie viele Kreuzfahrtschiffe in Kusadasi ankern: Dann wird es dort mitunter nämlich sehr voll.