Reiseziel: In der Tiroler Zugspitz Arena in Österreich gibt es zahlreiche ausgewiesene Touren für Mountainbike-Anfänger, aber auch für sehr sportliche Fahrer.



Anreise: Wer mit der Bahn anreisen möchte, fährt bis Ehrwald oder Lermoos. Die mautfreie Auto-Anreise von Deutschland aus führt über die A7 (Ulm-Füssen) und A95 (München-Garmisch Partenkirchen). Drei Flughäfen liegen in der Nähe: Innsbruck, München und Memmingen.



Übernachtung: In der Region gibt es mehrere Bike-Hotels. Dort trifft man Gleichgesinnte, kann sein Fahrrad trimmen und nachts in eine Garage stellen und mit einem Bike-Führer auf eine Tour gehen.



Mountainbike-Kurse: Bikeguiding Zugspitzarena, Unterdorf 6, A-6631 Lermoos (Tel.: 0043/664/451 99 63, E-Mail: georg.mott@bikeguiding.at, www.bikeguiding.at).



Informationen: Tiroler Zugspitz Arena, Am Rettensee 1,

A-6632 Ehrwald (Tel.: 0043/5673/20 000, E-Mail: info@zugspitzarena.com, www.zugspitzarena.com).