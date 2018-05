Der Chimborazo

Reiseziel: Der Chimborazo ist mit 6268 Metern der höchste Berg Ecuadors. Er liegt etwa 200 Kilometer südlich der Hauptstadt Quito und ist Teil der Anden-Kordillere.

Klima und Reisezeit: Durch die Nähe zum Äquator ist das Wetter in Ecuador im Jahresverlauf verhältnismäßig gleichbleibend. Der Chimborazo kann das ganze Jahr über bestiegen werden. Am günstigsten sind die Wetterbedingungen allerdings im Sommer.

Anreise: Direktflüge nach Quito gibt es ab Deutschland nicht. KLM zum Beispiel fliegt ab Amsterdam, Iberia ab Madrid. Man landet auf dem 2013 eröffneten Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Von dort mit dem öffentlichen Bus oder Veranstalter nach Ambato.

Einreise und Formalitäten: Deutsche Reisende können sich ohne Visum bis zu 90 Tage in Ecuador aufhalten. Der Reisepass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein.

Vulkantrekking: Die Besteigung des Chimborazo empfiehlt sich in Kombination mit zwei oder drei anderen Bergen zur Akklimatisierung wie etwa dem Fuya Fuya oder Imbabura. Lokale Agenturen und deutsche Reiseveranstalter bieten die Besteigung des Chimborazo als Paket samt Übernachtungen in lokalen Gästehäusern an. Man kann aber vor Ort auch nur die Besteigung samt einer Übernachtung in der Hütte buchen.

Sicherheit und Gefahren: In den größeren Städten Ecuadors wie Quito sollte man sich besonders umsichtig verhalten. Die Kriminalität ist hoch. Die größten Gefahren beim Vulkantrekking gehen von der Höhe aus. Ausreichende Akklimatisierung ist für einen Gipfelerfolg am Chimborazo zwingend notwendig.

Informationen: https://ecuador.travel/